sanremo 2026 carlo conti svela i titoli dei 30 big che parteciperanno gara promossi i due giovani artisti che entrano nelle nuove proposte

Carlo Conti ha annunciato in diretta i titoli dei 30 Big che parteciperanno a Sanremo 2026, svelando anche i due giovani artisti selezionati come Nuove Proposte. L'evento, trasmesso da Rai Uno, si è svolto domenica 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, anticipando il prossimo Festival in programma dal 24 al 28 febbraio.

Carlo Conti in diretta con “Sarà Sanremo” dal Teatro del Casinò di Sanremo, su Rai Uno domenica 14 dicembre in prima serata, accoglie sul palco tutti e trenta i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Gli artisti svelano i titoli dei brani inediti che saranno presentati al Teatro Ariston di Sanremo. Sul palco si alternano: Arisa, Bambole di pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez & Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA & Aka 7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro. Ilfattoquotidiano.it Carlo Conti annuncia il primo co-conduttore di Sanremo 2026, chi sarà sul palco del Teatro Ariston al Festival - conduttori del Festival di Sanremo 2026: l'annuncio del direttore artistico Carlo Conti ... virgilio.it

Gazzoli guida con Conti 'Sarà Sanremo', poi il bis al Festival - 30 circa su Rai1, andrà in onda "Sarà Sanremo" condotto da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, ovvero il finale di "Sanremo Giovani" e la sfilata in studio dei Big in ga ... ansa.it

Dal teatro del Casinò di Sanremo, Carlo Conti e Gianluca Gazzoli presentano la sfida finale per gli artisti di Sanremo Giovani. Protagonisti anche i 30 big che, per la prima volta, annunciano i titoli dei loro brani in gara al al 76° Festival di Sanremo. #SaràSanre - facebook.com facebook

Lavori in corso per #Sanremo. Carlo Conti annuncia le 3 conduttrici del #PrimaFestival. Sale l’attesa per la gara di domani sera, in diretta su Rai Uno, che selezionerà due delle Nuove Proposte. #Tg1 Caterina Proietti x.com

