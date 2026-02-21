Sanremo 2024 | Bologna in festa tra esordi e ritorno di Elettra

Sanremo 2024 si avvicina e Bologna vive l’attesa con entusiasmo. La città si anima con eventi e iniziative che celebrano la musica, coinvolgendo giovani talenti e artisti già affermati. Tra le novità, il ritorno di Elettra Lamborghini e l’esordio di nuovi volti emiliani. Le strade di Bologna si riempiono di musica e colori in vista del Festival, che avrà un impatto anche sulla scena locale. La città si prepara a vivere un momento di grande fermento musicale.

Bologna e Sanremo: un legame musicale tra tradizione e innovazione. Il Festival della Canzone Italiana e la città di Bologna si preparano a un’edizione particolarmente significativa, con due artisti legati al tessuto musicale emiliano pronti a calcare il palco dell’Ariston. Elettra Lamborghini e Tredici Pietro rappresentano un ponte tra generazioni e stili, consolidando un legame storico tra la kermesse e una città da sempre riconosciuta come fucina di talenti e creatività. Un ritorno e un esordio: i bolognesi in gara. Elettra Lamborghini torna al Festival dopo l’esperienza del 2020, pronta a riprovare l’emozione di un palco che ha già esprimere il suo talento.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Tredici Pietro ed Elettra Lamborghini: Bologna porta due cantanti a Sanremo 2026 Leggi anche: Sanremo 2026 tra esordi e ritorni: i magnifici 30 Big da Patty a Fedez-Masini Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli stylist al Festival di Sanremo 2026: chi veste chi e tutti i look dei cantanti in gara; Cosa ha venduto Tredici Pietro su Vinted; Leo Gassmann in tour con VITA VERA PARADISO: tutte le date. Angelina Mango a Bologna, le ultime foto pubblicate sui socialBologna, 5 luglio 2025 – C’è tutta Bologna nelle foto di Angelina Mango, che condivide tanti scatti raccolti sui social in cui le Due Torri sono quasi sempre presenti. La vincitrice di Sanremo 2024 ha ... ilrestodelcarlino.it Angelina Mango torna a studiare all’università, ma il suo look non passa inosservatoLa vincitrice di Sanremo 2024 riprende gli esami alla facoltà di Lettere a Bologna e ironizza: Volevo vestirmi in modo modesto, ma non sono mai stata così ribelle. Però non ho messo i mocassini ... rainews.it Leo Gassmann torna dal vivo: dopo Sanremo 2026 arriva il tour “VITA VERA PARADISO”. Da Bologna a Napoli, ecco tutte le date - facebook.com facebook Omaggio a Vessicchio: al Betti di Casalecchio i brani di Sanremo e le musiche di Tosti x.com