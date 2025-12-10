Forte odore di bruciato in cabina il pilota lancia l’allarme squawk 7700 | volo Londra-San Francisco costretto all’atterraggio d’emergenza

Disavventura per i passeggeri del volo UA949 di United Airlines, costretto all’atterraggio d’emergenza a causa di un forte odore di bruciato in cabina e dell’attivazione del codice di emergenza “squawk 7700”. Partito da Londra Heathrow, l’aereo ha affrontato un imprevisto durante il volo verso San Francisco, mettendo in allarme l’equipaggio e i passeggeri.

Disavventura per i passeggeri del volo UA949 della United Airlines. Lo scorso giovedì 4 dicembre, poco dopo le 14:00, l'aereo è partito dall'aeroporto di Londra Heathrow per un viaggio di 10 ore con destinazione San Francisco. Dopo circa un'ora e mezza di volo, nella cabina si è avvertito un forte odore di bruciato. L'equipaggio ha così lanciato l'allarme e ha chiesto alla torre di controllo l'autorizzazione per un atterraggio d'emergenza. Il velivolo della United Airlines ha interrotto in anticipo il proprio viaggio, atterrando inaspettatamente a Edimburgo, in Scozia, alle 16:30 circa.

