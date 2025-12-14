Visite mediche tempi infiniti Arriva lo sportello Sos sanità Un aiuto per ridurre le attese
In risposta ai lunghi tempi di attesa e alle difficoltà nel prenotare visite mediche, nasce Sos Sanità, uno sportello dedicato a fornire assistenza e consulenza ai cittadini di Pozzuoli. Promosso da Comune e Acli, mira a garantire il rispetto dei diritti di accesso alle prestazioni sanitarie nei tempi stabiliti.
Tempi d’attesa infiniti, "agende prenotazioni chiuse" e trasferte obbligate chissà dove per visite ed esami, comune e Acli in soccorso ai cittadini: nasce Sos Sanità, il primo sportello d’aiuto e consulenza ai pozzuolesi in difficoltà, "essere assistiti dal servizio sanitario, e nei tempi stabiliti, è un diritto". Uno staff di cinque volontari è già pronto ad entrare in azione, lo sportello sarà aperto dai primi di gennaio, su appuntamento, sia a Pozzuolo Martesana che nella frazione di Trecella. La presentazione pubblica, l’altra sera in auditorium, alla presenza di Acli, Comune, volontari: "In tempi in cui non sempre il servizio sanitario dà al cittadino le risposte di cui ha bisogno – così il sindaco Angelo Maria Caterina – abbiamo deciso di dare un segnale, forte e concreto. Ilgiorno.it
