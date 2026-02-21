Roma le ultime su Dybala e Soulé in vista della Cremonese

Gasperini ha aggiornato i tifosi su Dybala e Soulé, due attaccanti argentini infortunati che si preparano per la partita contro la Cremonese. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha spiegato che entrambi stanno seguendo un programma di recupero specifico e lavorano in modo differenziato rispetto ai compagni. I loro progressi saranno decisivi per la formazione che scenderà in campo domenica. La squadra si sta concentrando sulla condizione fisica prima del grande match.

© Gazzetta.it - Roma, le ultime su Dybala e Soulé in vista della Cremonese

Dopo il pari del Maradona col Napoli, la Roma si prepara adesso alla sfida con la Cremonese, valida per la 26ª giornata. Si tratta di una partita molto importante per i giallorossi, che vincendo sarebbero sicuri di arrivare allo scontro diretto con la Juventus con almeno un punto di vantaggio in classifica proprio sui bianconeri. Nella consueta conferenza della vigilia, Gian Piero Gasperini ha dunque affrontato molti temi, di cui alcuni particolarmente cari ai fantallenatori. Tra questi le condizioni di due giocatori importanti per la sua squadra e rilevanti anche da un punto di vista fantacalcistico come Dybala e Soulé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Leggi anche: Roma, le ultime su Angelino, Dybala, Wesley, El Aynaoui e Koné in vista del Cagliari Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Roma-Napoli, le ultime: Soulé e Dybala sfidano Neres e Lang Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, le ultime su Soulé, Dybala e Ferguson in vista del Napoli; Napoli-Roma senza big: la scelta su McTominay e le ultime su Dybala e Soulé; McTominay gioca Napoli-Roma? Come sta? Le ultime su condizioni e infortunio; Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita. Napoli-Roma, le formazioni: Soulè in panchina, Politano dal 1'Le ultime sulle formazioni di Napoli-Roma, big match della venticinquesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina al Maradona. msn.com Roma: le ultime sulle condizioni di DybalaIl ritorno di Manu Koné restituirà alla Roma equilibrio e soluzioni in più a Gian Piero Gasperini, ma Paulo Dybala resta in dubbio. fantacalcio.it #Celik verso l’addio, accordo con la Juventus. Le ultime https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-celik-verso-laddio-accordo-con-la-juventus-le-ultime/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook