AGI - Secondo successo consecutivo per la Cremonese che batte 2-0 il Lecce e raggiunge il Sassuolo a quota 20, all'ottavo posto in classifica. Entrambi i gol nella ripresa, di Bonazzoli al 52' su rigore e di Sanabria al 78'. Pronti-via la squadra ospite si ritaglia subito la prima occasione con Stulic che, su assist di Berisha, si divora il gol del vantaggio. I salentini si rendono protagonisti di un buon avvio, mentre la compagine grigiorossa fa un po' fatica ad uscire dalla propria metà campo. Il primo tempo: equilibrio e falli. Il primo tempo risulta piuttosto spezzettato a causa dei numerosi falli commessi da entrambe le parti, così il risultato resta bloccato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cremonese-Lecce 2-0, i grigiorossi volano in classifica