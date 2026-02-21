Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Inter non si ferma in campionato e vince 0-2 a Lecce

L’Inter ha conquistato una vittoria importante a Lecce, con un risultato di 2-0, grazie a una prestazione offensiva e determinata. La squadra di Cristian Chivu ha mantenuto alta la concentrazione, sfruttando al meglio le occasioni create nel secondo tempo. La vittoria rafforza la posizione in classifica e dimostra la continuità delle prestazioni del team. I tifosi seguono con entusiasmo gli sviluppi della stagione, mentre la prossima sfida si avvicina.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell'Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l'entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all'ultima giornata.