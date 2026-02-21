Risultati e sorprese di WWE SmackDown del 20 febbraio 2026

Il pubblico di Fort Lauderdale ha assistito a un nuovo episodio di WWE SmackDown il 20 febbraio 2026, dopo che l’arena ha registrato un aumento di spettatori rispetto alle serate precedenti. La serata si è aperta con incontri di qualificazione, mentre i wrestler si sono sfidati in match intensi e pieni di colpi di scena. La tensione tra le superstar ha reso la serata ancora più avvincente e imprevedibile. La competizione continua con molte sorprese in arrivo.

Un nuovo episodio di SmackDown sta per accendersi all'Amerant Bank Arena di Fort Lauderdale, offrendo una serata ricca di azione e sfide di qualificazione in vista di appuntamenti futuri. l'incontro propone protagonisti noti e contendenti in cerca di posizione, con sviluppi che delineano i contorni della programmazione WWE per il breve periodo. Nel contesto della serata, il men's elimination chamber qualifier vedrà Trick Williams contro Carmelo Hayes contro Damian Priest, con l'obiettivo di accedere all'evento premium in programma a breve. La qualificazione femminile presenta una sfida a tre tra Nia Jax, Charlotte Flair e Kiana James, con esito incerto e potenziale scrollata di equilibri nello spaccato delle contese donne.