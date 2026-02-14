Risultati WWE SmackDown del 13 febbraio 2026 | tutti i match e le sorprese

La WWE ha organizzato lo show SmackDown del 13 febbraio 2026, dopo che un infortunio di un wrestler ha causato uno slittamento negli incontri programmati. La serata ha visto diverse sfide, tra cui uno scontro tra due veterani del ring, che ha attirato l’attenzione dei fan presenti all’arena. In particolare, uno dei match principali ha deciso le future qualificazioni all’Elimination Chamber, proponendo colpi di scena e mosse sorprendenti.

Durante la serata di SmackDown, la WWE ha messo in scena incontri chiave e segnali di qualificazione verso l'Elimination Chamber, offrendo al pubblico momenti di tensione e annunci decisivi per le settimane a venire. L'evento si è svolto all'American Airlines Center di Dallas, davanti a circa 11.500 spettatori. Il prossimo grande evento della WWE si svolgerà nel weekend del 28 e 29 febbraio allo United Center di Chicago, stylato come evento Premium Live. La copertura offrirà aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sulle novità principali legate all'Elimination Chamber. La serata ha posto l'accento su qualificazioni e sfide contrapposte tra campioni e aspiranti, con interventi di figure di rilievo che hanno alimentato l'idea di una corsa competitiva verso i titoli e le opportunità future. Chelsea Green si sarebbe infortunata ad un piede a SmackDown e non ha potuto difendere i titoli assieme ad Ethan Page questa notte, con il suo posto preso di forza da La Hiedra senza però ottimi risultati