Premio Letterario Città di Rieti venerdì 6 febbraio arriva Livio Galla con Il Canto dei telai

Venerdì 6 febbraio, alle 17, la Biblioteca Paroniana di Rieti ospiterà Livio Galla, che presenterà il suo libro “Il Canto dei telai”. Galla racconterà la vita nelle fabbriche, il suono dei telai e il respiro pesante di un’epoca che ha segnato il territorio. La sala si riempirà di storie di lavoro e di un passato industriale ricco di suoni e memorie.

Venerdì 6 febbraio, alle ore 17 precise, la Biblioteca Paroniana di Rieti si prepara a diventare palcoscenico di una voce che non si sente spesso in un’aula accademica o in un salotto letterario: quella di un uomo che ha vissuto il silenzio dei telai, il rumore delle macchine a vapore, il respiro greve delle fabbriche che hanno plasmato un intero territorio. Livio Galla, scrittore, ex operaio, ex dirigente della Lanerossi, arriva in città con *Il Canto dei telai*, il suo libro che non è solo un’opera letteraria, ma un’inchiesta emotiva sulle radici del lavoro, sulla memoria dei luoghi, sulle voci che non si sono mai dimenticate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Letterario Città di Rieti, venerdì 6 febbraio arriva Livio Galla con “Il Canto dei telai” Approfondimenti su Rieti PremioLetterario Nasce il premio letterario nazionale Città di Chieti “Marilia Bonincontro” Premio artistico letterario Città di Tramonti: cerimonia il 28 dicembre La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rieti PremioLetterario Argomenti discussi: Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare - Franco Loi, bando in scadenza il 31 gennaio; I finalisti del Premio letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima 2026; Parte la IV edizione del Premio Letterario Città di Salsomaggiore Terme; Al via la 19ª edizione del Premio letterario Navile, con la traccia Mercati, mercanti e viaggiatori. Premio Letterario Città di Grottammare – Franco Loi: bando in scadenza, al via la fase di selezioneIl concorso promosso dall’associazione Pelasgo 968 entra nella fase di valutazione: presiede Filippo La Porta, premiazione fissata per il 9 maggio ... lanuovariviera.it Casalnuovo di Napoli, torna il Premio Letterario Una Città Che ScriveOltre ai premi in denaro previsti dal bando, alcuni testi selezionati saranno raccolti in una antologia legata al Premio, quale strumento di valorizzazione ... 2anews.it Lo sapete che c'è un concorso per Poesie scritte in un dialetto del Triveneto È il Premio Letterario San Paolo . Scadenza il 28 febbraio. Premiazione nel suggestivo scenario di Santa Carerina a Treviso il 30 maggio. Il tema del Concorso è IL DONO SEGNO D - facebook.com facebook Torna il premio letterario "Scelto da noi": ecco come inviare il proprio libro - Il Giunco x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.