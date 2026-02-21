Retroscena di mercato in estate il Milan aveva fatto un’offerta per Ahanor ora all’Atalanta | i dettagli
Il Milan ha tentato di acquistare Ahanor in estate, spinto dalla sua crescita alla Fiorentina. La società rossonera ha offerto un'ampia cifra, ma l'Atalanta ha deciso di trattenere il giocatore, che si è dimostrato fondamentale nella difesa. Ahanor ha dimostrato di avere grandi qualità e ora rappresenta un punto fermo per la squadra bergamasca. La trattativa non è andata a buon fine, ma la volontà di portarlo in rossonero resta viva.
Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rivelato nelle ultime ore un retroscena molto interessante su uno dei migliori talenti under 18 in Serie A. Parliamo di Honest Ahanor, difensore dell'Atalanta classe 2008. Dopo sole sei presenze nello scorso campionato con il Genoa, squadra che lo ha lanciato e cresciuto fin dalle giovanili, è arrivato il salto in estate all'Atalanta, squadra risaputa nel saper crescere i giovani e nel formarli. Con la maglia della 'Dea' è uno dei giocatori più utilizzati: sono 23 le presenze totali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
