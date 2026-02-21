Retroscena di mercato in estate il Milan aveva fatto un’offerta per Ahanor ora all’Atalanta | i dettagli

Il Milan ha tentato di acquistare Ahanor in estate, spinto dalla sua crescita alla Fiorentina. La società rossonera ha offerto un'ampia cifra, ma l'Atalanta ha deciso di trattenere il giocatore, che si è dimostrato fondamentale nella difesa. Ahanor ha dimostrato di avere grandi qualità e ora rappresenta un punto fermo per la squadra bergamasca. La trattativa non è andata a buon fine, ma la volontà di portarlo in rossonero resta viva.

© Pianetamilan.it - Retroscena di mercato, in estate il Milan aveva fatto un’offerta per Ahanor ora all’Atalanta: i dettagli