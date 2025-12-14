Schlein sfida Meloni | Esca da Palazzo priorità italiani carovita e sanità

Elly Schlein sfida Giorgia Meloni in un confronto a distanza, evidenziando le priorità degli italiani su carovita e sanità. Le due leader si confrontano sui temi cruciali per il paese, evidenziando le differenze nelle rispettive strategie politiche e visioni per il futuro dell’Italia.

(Adnkronos) – Divise da qualche chilometro in linea d'aria, va in scena il confronto a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Parlano negli stessi minuti la premier alla festa di Atreju a Castel Sant'Angelo e la segretaria all'assemblea nazionale dem, vicino alla basilicata di San Giovanni in Laterano. Due discorsi in parallelo che diventano .

