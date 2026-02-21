Referendum giustizia un comitato per il no | La riforma toglie autonomia alla magistratura

Un comitato formato da Acli, Anpi, Arci, Cgil e Udu si oppone alla riforma della giustizia, sostenendo che la modifica riduce l’indipendenza della magistratura. La decisione deriva dall’impressione che la riforma possa indebolire l’autonomia dei giudici e influenzare le loro decisioni. Le organizzazioni espongono preoccupazioni sulla possibile alterazione dell’equilibrio tra poteri dello Stato. La campagna di sensibilizzazione si intensifica in vista del voto previsto tra poche settimane.

Nei giorni scorsi le organizzazioni Acli, Anpi, Arci, Cgil e Udu hanno formato un comitato della società civile per il “no” al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il prossimo 22 e 23 marzo. Venerdì 20 febbraio, i rappresentanti del gruppo hanno presentato in una conferenza stampa le proprie ragioni per opporsi alla riforma della giustizia. “Sentiamo il dovere di contribuire a un dibattito serio e informato sui temi che toccano il cuore della nostra democrazia” ha dichiarato il presidente delle Acli Trentine, Walter Nicoletti, mettendo l’accento sull’importanza della partecipazione a questa consultazione e sulla responsabilità che tocca tutti, dal momento che si tratta di modificare la Costituzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Referendum sulla giustizia, De Lucia: "Riforma deleteria e inutile, a rischio l'autonomia della magistratura"De Lucia denuncia che il referendum sulla giustizia potrebbe indebolire il sistema, sostenendo che la riforma proposta è dannosa e priva di utilità.

Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati”

