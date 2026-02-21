Raccolti 400 farmaci in una settimana in tre punti vendita

A Argenta, in una sola settimana, sono stati raccolti 400 farmaci grazie all’impegno di volontari e cittadini. La campagna si è svolta in tre punti vendita, dove 16 volontari hanno distribuito apposite scatole per la consegna. Nel capoluogo sono stati raccolti 223 medicinali, confermando l’interesse della comunità. La raccolta si è concentrata sull’aiuto a chi ha bisogno di medicine da donare o smaltire correttamente. Questa iniziativa ha coinvolto molte persone del territorio.

La raccolta di farmaci ha fatto tappa anche ad Argenta. Ecco di seguito i numeri: nel capoluogo 223 farmaci raccolti con il supporto di 16 volontari. A Bando 90 farmaci raccolti con 5 volontari. A Santa Maria Codifiume 90 farmaci raccolti con 2 volontari. L'iniziativa solidale, promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Farmaceutico, ha l'obiettivo di raccogliere medicinali da destinare a persone e famiglie in condizioni di difficoltà attraverso enti assistenziali locali convenzionati. Ogni farmacia aderente viene infatti abbinata a un ente attivo sul territorio, al quale sono destinati i farmaci raccolti.