racchette pronte al via la fase estiva

Il padel è ormai una realtà in Italia, e questo è assodato da tempo, ma questo sport continua a crescere e i tornei sotto la gestione del Csi di Reggio Emilia non sono assolutamente da meno: è alle porte la sessione estiva, e ora le squadre iscritte tra fase invernale ed estiva sfiorano le 50 unità. Quasi mezzo centinaio di squadre attive: un numero che la dice lunga sullo sviluppo costante del padel. Lunedì ci sarà la prima giornata di gioco della sessione estiva. Le categorie coinvolte sono tre: Pro, Elite e Femminile. Questo trend positivo e costante porta in dote una certezza: il padel non è più uno sport che può vivere di tornei estemporanei e occasionali, ma ha bisogno di campionati e di una struttura che copra tutta la stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

