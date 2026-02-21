Racchette pronte Al via la fase estiva
Il padel si sta diffondendo rapidamente in Italia, e questa crescita si riflette anche nei tornei organizzati dal Csi di Reggio Emilia. La fase estiva sta per iniziare, con quasi 50 squadre iscritte tra le competizioni invernali ed estive. Le squadre si preparano con entusiasmo, pronte a scendere in campo. Le iscrizioni continuano a salire, segno di un interesse sempre maggiore per questo sport. La stagione estiva promette partite appassionanti e nuove sfide.
Il padel è ormai una realtà in Italia, e questo è assodato da tempo, ma questo sport continua a crescere e i tornei sotto la gestione del Csi di Reggio Emilia non sono assolutamente da meno: è alle porte la sessione estiva, e ora le squadre iscritte tra fase invernale ed estiva sfiorano le 50 unità. Quasi mezzo centinaio di squadre attive: un numero che la dice lunga sullo sviluppo costante del padel. Lunedì ci sarà la prima giornata di gioco della sessione estiva. Le categorie coinvolte sono tre: Pro, Elite e Femminile. Questo trend positivo e costante porta in dote una certezza: il padel non è più uno sport che può vivere di tornei estemporanei e occasionali, ma ha bisogno di campionati e di una struttura che copra tutta la stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Champions League: le squadre italiane pronte per la fase a gironi
“Chiusura estiva, c’è la data”. Quale programma ci sarà al posto di Affari TuoiIn vista della chiusura estiva, si attende l’annuncio del nuovo programma che sostituirà Affari Tuoi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Racchette pronte. Al via la fase estiva.
Cobolli, Vekic e Tsitsipas tra orecchiette e racchette: al via oggi la Hopman Cup alla Fiera del LevanteTennis, tradizione e ospitalità si intrecciano alla Fiera del Levante, dove oggi prende ufficialmente il via la Hopman Cup 2025, evento di respiro internazionale che porterà in Puglia sei squadre ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Circolo Tennis Grosseto. Un ’esercito’ di racchetteIl Circolo Tennis Grosseto cala gli assi in vista della stagione 2026. Il sodalizio di via Cimabue presenta le proprie squadre, un ’esercito’ armato di racchette pronto a scendere in campo: 16 ... lanazione.it
Tennis club Porto Torres: 16 squadre pronte alla sfida 2026 x.com
Tennis Macerata. No Face Frequency · Milano Cortina 2026. Gambe pronte, occhi sulla palla e... via! Guardarvi correre su questo campo è una vera sferzata di energia. Sapete cosa rende il tennis lo sport più bello del mondo Non è solo colpire forte la pa - facebook.com facebook