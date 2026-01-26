Chiusura estiva c’è la data Quale programma ci sarà al posto di Affari Tuoi

In vista della chiusura estiva, si attende l’annuncio del nuovo programma che sostituirà Affari Tuoi. Stefano De Martino, volto noto della televisione italiana, continua a consolidarsi come conduttore di riferimento nell’access prime time, portando la sua esperienza e professionalità sul piccolo schermo. Restate aggiornati per scoprire le novità che accompagneranno la ripresa della stagione televisiva.

Stefano De Martino è ormai uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Dopo il successo costruito tra intrattenimento e leggerezza, il conduttore napoletano ha consolidato la sua presenza nell’access prime time diventando una figura centrale nei palinsesti della tv generalista. Il suo stile diretto, ironico e popolare ha contribuito a rafforzare un rapporto solido con il pubblico, che lo segue con costanza sera dopo sera. >> “Silvio Berlusconi? È giusto che sappiate”. Michelle Hunziker, la confessione privatissima: “Non l’avevo mai detto a nessuno, ma ora.” Negli ultimi mesi De Martino ha vissuto una vera e propria consacrazione sul piccolo schermo, grazie a risultati di ascolto che hanno superato le aspettative e a una crescente fiducia da parte dei vertici televisivi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Panariello “tradisce” Carlo Conti e passa a Mediaset: ecco chi ci sarà al suo posto a Tale e QualeGiorgio Panariello lascia Tale e Quale per passare a Mediaset, sostituito da un volto noto e apprezzato dal pubblico.

Affari tuoi, "al posto di Herbert Ballerina": fatto fuori?Si specula sulla possibile sostituzione di Herbert Ballerina nel ruolo di concorrente di Affari tuoi, il quiz show condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Dalle degustazioni carbonare alla divulgazione della cultura enologia. Vent’anni di Confraternita del Grappolo; PUN luce oggi: qual è il valore a gennaio 2026?; Vacanze estive troppo lunghe per gli studenti: la proposta di Santanchè - POP; Gestori del Cinemino: 'Struttura a norma, la chiusura non dovuta alla sicurezza'.

Nuovo calendario scolastico in arrivo? Cos’è questa storia delle vacanze estive ridotteLa ministra del Turismo Daniela Santanché, che dal Forum internazionale del turismo tratteggia una revisione del calendario scolastico. greenme.it

Niente chiusura estiva per la biblioteca comunaleLa cultura non va in ferie. La biblioteca cittadina resterà aperta per tutta l’estate. La decisione di non chiudere ad agosto è stata assunta dall’amministrazione con un’ordinanza firmata dalla ... lanazione.it