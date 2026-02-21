Pronostico Nottingham Forest-Liverpool | la Premier è un’altra cosa

Vittoria del Nottingham Forest contro il Liverpool ha cambiato le aspettative per la partita di domenica alle 15, nella ventisettesima giornata di Premier League. La squadra di Vitor Pereira ha mostrato un atteggiamento più deciso, conquistando punti importanti in casa. I tifosi sono ansiosi di vedere come i Reds risponderanno a questa sfida, che si preannuncia più equilibrata del previsto. La partita si giocherà con entrambe le formazioni determinate a ottenere la vittoria.

Nottingham Forest-Liverpool è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il debutto di Vitor Pereira sulla panchina del Nottingham è stato sicuramente entusiasmante. La squadra inglese ha vinto sul campo del Fenerbahce, tre a zero, chiudendo di fatto il discorso qualificazione al prossimo turno. Ma diciamolo chiaro, la Premier è un'altra cosa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se la scossa c'è stata, adesso, almeno per questa domenica, tornerà ad esserci calma piatta nella squadra biancorossa.