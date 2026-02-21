Pronostico Atalanta-Napoli | quella maledizione interna che va avanti da 5 anni

L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime cinque sfide contro il Napoli, una serie negativa che dura da cinque anni. La causa principale è la difficoltà della difesa orobica a contenere gli attaccanti azzurri, che spesso trovano spazi facilmente. La partita di domenica alle 15:00 rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre. I tifosi attendono con ansia questa sfida che potrebbe svelare nuove tendenze in classifica.

Atalanta-Napoli è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sfida della New Balance Arena tra Atalanta e Napoli rientra tra quelle da attenzionare in una ventiseiesima giornata che di spunti di interesse non ne offre certo pochi. La Dea ha quasi annullato il gap con le altre dirette concorrenti per un posto nelle coppe europee: i nerazzurri, che in autunno sembravano destinati ad una stagione anonima, hanno ripreso a correre da quando è arrivato Raffaele Palladino e nel giro di pochi mesi hanno acciuffato il Como di Cesc Fabregas, con cui oggi condividono lo stesso numero di punti (42).

Samardzic croce e delizia dell’Atalanta. E quella maledizione del numero 10….Lazar Samardzic rappresenta una figura complessa nell’Atalanta, tra potenziale inespresso e difficoltà nel valorizzarsi sotto la maglia numero 10.

