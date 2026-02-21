Probabili formazioni Lecce Inter Chivu in emergenza lancia Diouf Scelta la coppia d’attacco

Cristian Chivu deve affrontare la partita con diverse assenze, a causa di infortuni e squalifiche. Per questa ragione, l’allenatore del Lecce ha deciso di schierare Diouf dal primo minuto, puntando sulla sua energia in attacco. La scelta riguarda anche la coppia di attaccanti, che sarà composta da due giocatori diversi rispetto al solito. La formazione del Lecce si prepara a sfidare l’Inter con questa strategia.

di Alberto Petrosilli Probabili formazioni Lecce Inter, Cristian Chivu in totale emergenza in vista della sfida odierna: Diouf dal primo minuto. L’Inter di Cristian Chivu atterra nel Salento con l’obbligo di voltare pagina dopo il pesante 3-1 subito in Norvegia. Con 61 punti e un vantaggio di +7 sul Milan, i nerazzurri cercano la fuga a +10 in un pomeriggio caratterizzato da un’emergenza senza precedenti, specialmente a centrocampo e in attacco. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lecce-Inter, Chivu rivoluziona la capolista: Emergenza totale al Via del Mare. Senza Lautaro e i big, spazio a Diouf e Pio Esposito.🔗 Leggi su Internews24.com

