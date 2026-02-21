Probabili formazioni Lecce Inter Chivu ha scelto la coppia d’attacco | sorpresa a centrocampo!

L’Inter, guidata da Cristian Chivu, arriva nel Salento dopo una sconfitta pesante in Norvegia, che ha sollevato molte critiche. La squadra cerca di reagire e ha già annunciato alcune scelte tattiche sorprendenti, come la coppia d’attacco e un cambio a centrocampo. L’obiettivo è tornare a vincere subito, sfruttando le novità in formazione e l’entusiasmo di una sfida importante. I tifosi attendono con ansia la prima mossa di Chivu in questa partita.

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Lecce Inter, Chivu ha scelto la coppia d’attacco: sorpresa a centrocampo!

Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Parma, Cuesta alla vigilia del match col Milan: «A San Siro per fare punti! Ndiaye è da valutare». Poi l’annuncio su Suzuki Sassuolo, Berardi tocca quota 128 gol in Serie A: superato Shevchenko, agganciato Rivera.🔗 Leggi su Calcionews24.com Probabili formazioni Lecce Inter, Chivu in emergenza lancia Diouf. Scelta la coppia d’attaccoCristian Chivu deve affrontare la partita con diverse assenze, a causa di infortuni e squalifiche. Verso Lecce-Inter, le probabili formazioni: centrocampo obbligato, FPE guida l’attaccoPer la sfida Lecce-Inter, le formazioni si decidono con il centrocampo obbligato e FPE che guida l’attacco. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lecce-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lecce Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A; Lecce-Inter: probabili formazioni e statistiche; Lecce-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Lecce-Inter oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl tecnico dell'Inter Cristian Chivu (Foto LaPresse/Marco Alpozzi) Torna in campo oggi, 21 febbraio, ... msn.com Probabili formazioni Lecce-Inter: chi al posto di Barella e Calhanoglu. Cheddira in poleProbabili formazioni Lecce Inter - Nella giornata di sabato 21 febbraio, andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce la sfida ... fantamaster.it NON SOLO LAUTARO: ALLARME INTER ULTIM'ORA Sky PRIMA del Lecce! - facebook.com facebook Topalovic e Kaczmarski convocati per Lecce-Inter @fcin1908it x.com