Serie D Milan Futuro-Breno finisce 1-0 | rossoneri tornano al successo Buona prestazione e risultato stretto

Il match tra Milan Futuro e Breno si è concluso con una vittoria di misura per i padroni di casa, che si sono imposti per 1-0. La partita si è svolta oggi alle 14:30, nel quadro della 24ª giornata di Serie D 202526. I rossoneri hanno mostrato una buona freschezza in campo e sono riusciti a segnare il gol decisivo nel secondo tempo, mantenendo un risultato stretto ma importante.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Breno, gara valida per la 24^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-0, in rete per i rossoneri Chaka Traorè su calcio di rigore. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Primo tempo che parte con tanta intensità da parte delle due squadre. Rossoneri partono bene con Karaca vicino al gol al 9'. Al 20' il Breno vicino al gol con un tiro di Valenti murato sulla linea di porta da Vladimirov. Al minuto 30 Sardo sguscia al limite dell'area e lascia partite un destro potente che rimbalza davanti al portiere.