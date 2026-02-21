Premier League esplode il caso fuorigioco semi?automatico | gli arbitri spingono per una tecnologia più rapida

Gli arbitri della Premier League criticano il sistema di fuorigioco semi-automatico perché ritengono che rallenti le decisioni. La richiesta nasce dalla necessità di velocizzare le verifiche e ridurre gli errori durante le partite più intense. In alcune occasioni, il ritardo nel segnalare i fuorigioco ha determinato decisioni contestate e perdita di ritmo nel gioco. Questa pressione spinge la lega a valutare alternative più rapide e affidabili per il futuro.

