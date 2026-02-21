Posti di blocco e sanzioni della polizia a Biancavilla e Santa Maria di Licodia

La polizia ha intensificato i controlli a Biancavilla e Santa Maria di Licodia per fermare comportamenti illeciti. Durante i posti di blocco, gli agenti hanno verificato numerose persone e veicoli, elevando sanzioni a chi non rispettava le regole. La misura mira a ridurre i rischi di criminalità e garantire maggiore sicurezza nelle strade. Sono stati anche sequestrati alcuni mezzi sospetti. I controlli continueranno nelle prossime settimane per assicurare l’ordine pubblico.

La polizia ha eseguito un controllo straordinario nel territorio dei comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nell'ambito del piano predisposto dalla questura di Catania per intensificare gli accertamenti finalizzati a prevenire e contrastare episodi di criminalità e fenomeni di illegalità diffusa. La vasta attività di pattugliamento, coordinata dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, svolta con il supporto degli agenti del reparto prevenzione crimine "Sicilia orientale", ha riguardato ancora una volta le zone alle falde dell'Etna. L'attenzione dei poliziotti si è concentrata, in questo caso, nel territorio di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, con una serie di controlli mirati volti a presidiare punti strategici e punti d'accesso nei due paesi, in cui sono stati istituiti posti di controllo fissi e itineranti.

Maria Russo, presidente del consiglio di Santa Maria di Licodia aderisce a fratelli d’italiaMaria Russo, presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, ha deciso di unirsi a Fratelli d’Italia.

