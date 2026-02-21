Porto-Rio Ave domenica 22 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Impegno agevole per la capolista

Il Porto ha vinto domenica sera contro una squadra di metà classifica, rafforzando la sua posizione in testa alla classifica di Primeira Liga. La partita si è disputata alle 21:30 e ha visto i Dragoni dominare il gioco fin dall’inizio, segnando due gol nel primo tempo. Questa vittoria consente alla squadra di mantenere i quattro punti di vantaggio sullo Sporting e di consolidare il primato, mentre si avvicina il match contro il Rio Ave.

Porto-Rio Ave (domenica 22 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Impegno agevole per la capolista

Il Porto prosegue il suo cammino verso il titolo, consapevole di dover superare ancora parecchi ostacoli prima di arrivare al suo obiettivo: i Dragoni hanno 4 punti di vantaggio sullo Sporting e 7 sul Benfica ma ultimamente hanno abbassato un po’ i giri del motore. In ogni caso, la vittoria della settimana scorsa sul Nacional. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

