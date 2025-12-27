Sporting Lisbona-Rio Ave domenica 28 dicembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Turno agevole per i campioni in carica
Lo Sporting Lisbona insegue l’incredibile sogno di vincere per tre volte consecutive il campionato: primeggiare anche quest’anno sarà davvero difficile, perché il Porto sta tenendo un passo incredibile e ha 5 punti di vantaggio sui campioni in carica. La squadra di Rui Borges però non vuole mollare nell’inseguimento: nonostante tante assenze, la forma è ottima, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Sporting Lisbona vs Rio Ave – 28 Dicembre 2025 - Allo Stadio José Alvalade va in scena il confronto di Primeira Liga tra Sporting Lisbona e Rio Ave, in programma il 28 Dicembre 2025 alle 21:30. news-sports.it
Lo Sporting vola in finale di Coppa del Portogallo: Rio Ave battuto anche al ritorno - Lo Sporting Lisbona ha conquistato l’accesso alla finale della Taça de Portugal (la Coppa di Portogallo) grazie a una nuova vittoria, questa volta per 2- tuttomercatoweb.com
Pronostico Sporting-Rio Ave, quote e precedenti non lasciano dubbi sull'esito finale - Una sfida che si presenta assai facile per l’undici di Lisbona che, primo in campionato con ben 73 reti realizzate, affronta un avversario che nella Liga Portugal ha già battuto 3- corrieredellosport.it
