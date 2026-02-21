Pnrr terminati i lavori alla casa della salute

La casa della salute di Treia ha concluso i lavori, rappresentando il primo cantiere completato tra i progetti finanziati dal Pnrr nelle Marche. L’intervento ha riguardato l’ampliamento degli spazi e l’installazione di nuove attrezzature sanitarie. La struttura ora può accogliere più pazienti e migliorare i servizi offerti alla comunità locale. La riqualificazione si è conclusa in tempi più rapidi del previsto, portando novità concrete nel settore sanitario della zona.

Terminati i lavori della casa della salute di Treia: è il primo cantiere chiuso tra i progetti finanziati dal Pnrr nelle Marche. La casa di comunità e l'ospedale di Comunità di Treia rappresentano un punto di riferimento della nuova organizzazione sanitaria territoriale. La prima è un punto di accesso di prossimità con team multidisciplinari (medici, infermieri) per cure primarie e cronicità. Il secondo è una struttura intermedia da circa 20 posti letto per pazienti a bassa intensità clinica. Tutto per ridurre il grave problema del sovraffollamento dei pronto soccorso, offrire continuità assistenziale, gestire le malattie croniche e favorire l'assistenza di prossimità.