Volterra lavori all' impianto elettrico | Casa della salute chiusa per due giorni

La Asl Toscana nord ovest comunica che, dalle 14 del 9 gennaio alle 20 del 10 gennaio, l’edificio Verga, sede della Casa della Salute di Volterra, resterà chiuso per lavori all’impianto elettrico. Durante questo periodo, i servizi sanitari non saranno disponibili e si consiglia di pianificare di conseguenza. La riapertura è prevista per sabato 10 gennaio, alle ore 20.

La Asl Toscana nord ovest informa che dalle 14 del 9 gennaio alle 20 di sabato 10 gennaio l'edificio Verga, sede della Casa della Salute, sarà chiuso per lavori all'impianto elettrico. Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio gli ambulatori dei medici di medicina generale saranno trasferiti nella sede.

