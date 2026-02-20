Per la prima volta il campanile di Giotto a Firenze sarà completamente restaurato

Il campanile di Giotto a Firenze sta per essere sottoposto a un restauro totale, il primo nella sua storia. I lavori, che dureranno almeno quattro anni, interesseranno tutta la struttura, ma il monumento rimarrà aperto ai visitatori. Alcuni dettagli architettonici potrebbero essere temporaneamente nascosti, mentre si lavora per garantire la sicurezza e la stabilità dell'edificio. La città attende con trepidazione i cambiamenti che questa ristrutturazione porterà.

Il celebre campanile di Giotto del duomo di Firenze sarà restaurato interamente per la prima volta. I lavori, che riguarderanno le superfici esterne in marmo, cominceranno il prossimo 9 marzo e dureranno almeno quattro anni. Nel frattempo però si potrà continuare a visitare l’interno, e il monumento resterà parzialmente visibile anche da fuori per tutta la durata dell’intervento. Il cantiere è stato infatti progettato per restaurare il campanile a fasi, dall’alto verso il basso. Man mano che sarà completata una parte, il ponteggio verrà abbassato così da far vedere subito la parte restaurata. Resterà coperta insomma solo la sezione su cui si sta lavorando in un certo momento.🔗 Leggi su Ilpost.it

panorama sulla città di Firenze dal campanile di Giotto

