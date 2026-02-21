Peppe Millanta a Teramo | sogni storie e Strega per 300 studenti

Peppe Millanta ha incontrato ieri 300 studenti a Teramo, portando con sé racconti e musica dal vivo. Durante l’evento, l’autore ha condiviso aneddoti sulla propria carriera e ha proposto brani ispirati a storie di vita reale. La serata si è svolta presso l’Istituto Torricella-Zippilli-Lucidi, creando un momento di confronto tra giovani e artista. La presenza di Millanta ha coinvolto gli studenti in un’atmosfera ricca di emozioni e desideri.

Un Universo di Storie a Teramo: Peppe Millanta Incontra gli Studenti dell'Istituto Torricella-Zippilli-Lucidi. Teramo ha vissuto una giornata dedicata alla letteratura e alla fantasia con la visita dello scrittore, sceneggiatore e musicista Peppe Millanta all'Istituto comprensivo Torricella-Zippilli-Lucidi il 20 febbraio 2026. L'evento, inserito nella rassegna nazionale "Libriamoci", ha coinvolto studenti di ogni ordine e grado, focalizzandosi sul romanzo "Il pescatore di stelle" e sul potere della narrazione come strumento di crescita. L'Entusiasmo dei Giovani Lettori. L'istituto comprensivo Torricella-Zippilli-Lucidi ha accolto Peppe Millanta nell'ambito della rassegna "Libriamoci", trasformando la giornata in un'occasione di incontro con un autore di rilievo e di approfondimento del romanzo "Il pescatore di stelle".