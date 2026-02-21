Pellegrino a pezzi salta l'ultima gara della sua carriera | È straziante ci vorrà tempo per superarla

Federico Pellegrino non partecipa all’ultima gara della sua carriera a Milano-Cortina a causa di un’influenza che lo ha colpito duramente. La sua assenza ha lasciato un vuoto tra i tifosi e gli sportivi, che aspettavano con ansia il suo addio alle competizioni. Pellegrino, visibilmente deluso, ha scritto una lettera in cui descrive il dolore di dover rinunciare alla gara, definendola “una sofferenza enorme”. La sua mancanza si farà sentire sulla linea di partenza.