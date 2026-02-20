Paura all' alba a fuoco un appartamento in via Riva del Garda | un' intossicata in ospedale

Venerdì 20 febbraio, un incendio ha colpito un appartamento in via Riva del Garda, causando un’intossicazione. Le fiamme sono divampate alle prime ore del mattino, probabilmente a causa di un cortocircuito in cucina. Una donna, trovata in stato di intossicazione, è stata portata in ospedale per le cure del caso. I vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

L'allarme è scattato alle 5:30 di questa mattina. Massiccio intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse al resto del palazzo Un brusco e drammatico risveglio ha scosso questa mattina, venerdì 20 febbraio, i residenti di via Riva del Garda, in zona Buon Pastore. Alle 5:35, un violento incendio è divampato all'interno di un appartamento al primo del civico 103, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi e richiedendo un ingente dispiegamento di mezzi. All'arrivo delle prime squadre, la situazione si presentava già critica, con le fiamme che avevano intaccato parte dei locali dell'abitazione sprigionando una densa e pericolosa coltre di fumo.