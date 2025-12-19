Panico in ospedale | vuole il cibo degli altri pazienti poi prende a calci e pugni un infermiere

Un episodio di pura follia scuote l’ospedale Civile di Brescia: un uomo di 28 anni, brasiliano, ha scatenato il panico, aggredendo un infermiere e causando scompiglio tra i pazienti. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che desta preoccupazione e mette in luce le tensioni e i rischi all’interno delle strutture sanitarie.

© Today.it - Panico in ospedale: vuole il cibo degli altri pazienti, poi prende a calci e pugni un infermiere Paura in ospedale, al Civile di Brescia: un cittadino brasiliano di 28 anni è stato arrestato dopo aver seminato il caos all'interno della struttura sanitaria. L'allarme è scattato nei giorni scorsi con una chiamata al 112 che segnalava una violenta aggressione in corso. La polizia è arrivata sul.

