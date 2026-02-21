Panetta Bankitalia | Ripensare il commercio internazionale Più accordi bilaterali per difendersi dai dazi

Panetta di Bankitalia ha spiegato che il rafforzamento degli accordi bilaterali rappresenta una risposta concreta ai dazi commerciali. La causa deriva dalla crescente tensione tra le nazioni, che complica gli scambi internazionali. La proposta mira a proteggere le imprese italiane e a favorire negozi più efficaci. Le aziende italiane cercano nuove opportunità per adattarsi alle sfide del mercato globale e sfruttare le innovazioni tecnologiche emergenti.

Ripensare il commercio internazionale, con più accordi bilaterali quale strategia di difesa dai dazi e non «rinviare l’opportunità», come Europa e Italia, di prender parte all’epocale innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale che ha permesso all’economia globale di crescere sopra le attese nel 2025. Al 32esimo congresso dell’Assiom Forex il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta dedica la gran parte del suo intervento, 25 pagine, alla trasformazione dell’economia globale chiedendo però "di non arrendersi alla frammentazione» e al multilateralismo che ha permesso la straordinaria crescita del dopoguerra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dazi: accordi regionali e bilaterali ridisegnano il commercio globaleGli accordi regionali e bilaterali stanno modificando il panorama dei dazi e del commercio internazionale.

Bankitalia, Panetta: Pil e commercio mondiali oltre attese nonostante daziBankitalia ha comunicato che, nel 2025, l’economia globale ha continuato a crescere più del previsto, nonostante le tensioni geopolitiche e i dazi commerciali.

