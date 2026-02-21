Bankitalia Panetta | Pil e commercio mondiali oltre attese nonostante dazi
Bankitalia ha comunicato che, nel 2025, l’economia globale ha continuato a crescere più del previsto, nonostante le tensioni geopolitiche e i dazi commerciali. La crescita del PIL e il commercio internazionale hanno superato le aspettative, mostrando una certa resilienza. Questa situazione si riflette anche in alcuni settori, come quello delle esportazioni, che hanno registrato un aumento significativo. La situazione resta sotto osservazione, poiché le sfide restano ancora molte.
Venezia, 21 feb. (askanews) – Nonostante le tensioni geopolitiche non si siano attenuate nel corso del 2025, rendendo il contesto internazionale più instabile, “l’economia mondiale non ha rallentato: la crescita ha superato le attese e il commercio internazionale ha continuato a espandersi”. Lo ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel corso del suo intervento al 32esimo Congresso Assiom Forex a Venezia. Nel 2025, ha sottolineato Panetta, “la crescita globale si è rivelata più robusta del previsto, nonostante le forti tensioni geopolitiche e commerciali: il Pil mondiale è aumentato del 3,3%, mezzo punto oltre le previsioni formulate un anno fa.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Pil, Panetta: congiuntura mondiale migliore di quanto atteso un anno fa. «Commercio si è riallocato»Secondo Pil e Panetta, la congiuntura economica globale si presenta oggi più favorevole rispetto alle previsioni di un anno fa.
Bankitalia, Panetta: in Italia salari orari reali fermi dal 2000Secondo il governatore di Bankitalia, Ignazio Panetta, i salari orari reali in Italia sono rimasti stabili dal 2000.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Credito e mercati al centro del congresso degli operatori finanziari Assiom Forex; Banche italiane redditizie: Panetta chiede regole più semplici; Crescita e formazione necessitano investimenti.
Panetta (Bankitalia): un ritorno all'assetto commerciale precedente non è realistico(Teleborsa) - Nel 2025 la crescita globale si è rivelata più robusta del previsto, nonostante le forti tensioni geopolitiche e commerciali: il PIL mondiale è aumentato del 3,3 per cento, mezzo punto ... finanza.repubblica.it
BANKITALIA * CONGRESSO ASSIOM FOREX * «COMMERCIO E FINANZA IN UN MONDO FRAMMENTATO, L’INTERVENTO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA FABIO PANETTA»L’economia internazionale Nel 2025 la crescita globale si è rivelata più robusta del previsto, nonostante le forti tensioni geopolitiche e commerciali: il PIL ... agenziagiornalisticaopinione.it
#Panetta (#Bankitalia): serve più produttività, accelerare sul digitale - facebook.com facebook
Bankitalia: “L’economa mondiale va, regole globali interesse di tutti” f.mtr.cool/lhczkuxduk #panetta #economymag x.com