Bankitalia Panetta | Pil e commercio mondiali oltre attese nonostante dazi

Bankitalia ha comunicato che, nel 2025, l’economia globale ha continuato a crescere più del previsto, nonostante le tensioni geopolitiche e i dazi commerciali. La crescita del PIL e il commercio internazionale hanno superato le aspettative, mostrando una certa resilienza. Questa situazione si riflette anche in alcuni settori, come quello delle esportazioni, che hanno registrato un aumento significativo. La situazione resta sotto osservazione, poiché le sfide restano ancora molte.

Venezia, 21 feb. (askanews) – Nonostante le tensioni geopolitiche non si siano attenuate nel corso del 2025, rendendo il contesto internazionale più instabile, “l’economia mondiale non ha rallentato: la crescita ha superato le attese e il commercio internazionale ha continuato a espandersi”. Lo ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel corso del suo intervento al 32esimo Congresso Assiom Forex a Venezia. Nel 2025, ha sottolineato Panetta, “la crescita globale si è rivelata più robusta del previsto, nonostante le forti tensioni geopolitiche e commerciali: il Pil mondiale è aumentato del 3,3%, mezzo punto oltre le previsioni formulate un anno fa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

