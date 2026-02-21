Pagelle Lecce Inter | Mkhitaryan-Akanji decisivi dalla panchina non basta il solito Falcone VOTI

Mkhitaryan e Akanji hanno cambiato le sorti della partita entrando dalla panchina, mentre le parate di Falcone non sono bastate a evitare la sconfitta del Lecce. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma le sostituzioni della Inter hanno portato pressione costante. Un errore difensivo ha aperto la strada al gol decisivo, lasciando i tifosi del Lecce delusi. La partita si è conclusa con un risultato che riflette l’andamento di questi ultimi minuti di gioco.

© Calcionews24.com - Pagelle Lecce Inter: Mkhitaryan-Akanji decisivi dalla panchina, non basta il solito Falcone VOTI

Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. I dettagli Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Napoli, nasce il merchandising 3.0: la maglia azzurra in un’icona di stile globale, ecco chi è l’anima creativa del club Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Pagelle Lecce Inter: Thuram indolente, Mkhitaryan e Akanji le mosse vincenti dalla panchina!Thuram si distingue per un primo tempo senza energie, influenzando negativamente la prestazione del Lecce. Pagelle Lecce Lazio: il solito Falcone, diga Ramadani-Coulibaly. Bene Provedel ma delude l’attacco VOTILe pagelle di Lecce-Lazio offrono un’analisi dettagliata delle prestazioni dei giocatori, evidenziando i principali protagonisti e le valutazioni della 22ª giornata di Serie A 202526. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bodo Glimt-Inter 3-1, pagelle: male Mkhitaryan, Hauge in gol; Bodo Glimt-Inter 3-1, le pagelle della partita di Champions League; Pagelle di Bodo-Inter: Lautaro serata amara (5), Thuram entra da spettatore (5); CdS, le pagelle: due sole sufficienze. Mkhitaryan troppo impreciso. Barella frenetico. Lecce-Inter 0-2, le pagelle: Mkhitaryan (7) un gol che pesa, Akanji (7) ancora decisivoL'Inter risolve un match complicato contro il Lecce ed esce dal Via del Mare con una vittoria fondamentale. Termina 2-0 per i nerazzurri che, ... msn.com Pagelle di Lecce-Inter 0-2: Mkhitaryan-Akanji, è fuga per la vittoria. I cambi di Chivu fanno crollare il muro salentinoSerie A, Lecce-Inter 0-2: i giallorossi reggono un tempo poi crollano sotto i colpi di Mkhitaryan e Akanji. Per la squadra di Chivu è +10 sul Milan. sport.virgilio.it #SerieAEnilive Cagliari-Lecce 0-2, le pagelle: onore a Pavoletti, male Caprile #cagliarilecce x.com Le nostre pagelle dopo Cagliari-Lecce: il capitano schierato a sorpresa ci mette il cuore, ma Caprile ha responsabilità su entrambi i gol. - facebook.com facebook