Ospedale Gravina al via la riorganizzazione dei parcheggi

L’ospedale Gravina ha avviato la riorganizzazione dei parcheggi per rispondere alle richieste di miglioramento dell’accessibilità. La decisione deriva dalla necessità di ridurre il caos nei punti di sosta e di facilitare l’arrivo di ambulanze e visitatori. Sono stati installati nuovi segnali e creati spazi dedicati alle emergenze. La modifica interessa circa cento posti auto, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’intera area. La riorganizzazione proseguirà nelle prossime settimane.

Al via la riorganizzazione delle aree di parcheggio dell’ospedale Gravina, nell’ambito di un programma di riqualificazione e ottimizzazione degli spazi finalizzato a migliorare l’accessibilità e la fruizione dei servizi da parte dell’utenza e del personale. Il parcheggio prospiciente Villa Patti resterà temporaneamente chiuso in vista della prossima realizzazione di interventi di sistemazione e ammodernamento dell’area che, al termine dei lavori, sarà destinata prioritariamente all’utenza. Gli interventi mirano a rendere lo spazio più funzionale, sicuro e adeguato ai bisogni dei cittadini. Contestualmente, per rispondere alle nuove esigenze organizzative e logistiche della struttura, legate all’incremento delle attività e delle presenze quotidiane, il parcheggio di via Portosalvo sarà destinato al personale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Nuovi spazi verdi, riorganizzazione dei parcheggi e aree per i pedoni: come cambia via OstienseVia Ostiense si rinnova con interventi dedicati alla mobilità sostenibile e alla qualità dello spazio pubblico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ospedale Gravina, al via la riorganizzazione dei parcheggi; Ospedale Gravina, al via la riorganizzazione dei parcheggi; Un poliambulatorio Asl nei locali del Giudice di Pace; Bari. All’Oculistica dell’ospedale Di Venere al via la terapia fotodinamica: infusione endovenosa e laser mirato per asciugare la macula e preservare la vista. Parcheggi dell’ospedale Gravina di Caltagirone, al via la riorganizzazioneAl via la riorganizzazione delle aree di parcheggio dell’Ospedale Gravina, nell’ambito di un programma di riqualificazione e ottimizzazione degli spazi finalizzato a migliorare l’accessibilità e la ... catanianews.it OSPEDALE “GRAVINA”: AL VIA LA RIORGANIZZAZIONE DEI PARCHEGGI CALTAGIRONE – Al via la riorganizzazione delle aree di parcheggio dell’Ospedale “Gravina”, nell’ambito di un programma di riqualificazione e ottimizzazione degli spazi finalizzato a - facebook.com facebook