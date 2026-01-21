Gee-West e i mesi senza squadra | Mi sono preparato da solo e ora sogno il podio al Giro

Derek Gee, ora Derek Gee-West, si prepara con determinazione per la nuova stagione ciclistica con la Lidl-Trek. Dopo aver affrontato mesi senza squadra, ha scelto di allenarsi autonomamente, puntando a migliorare le proprie prestazioni. Il suo obiettivo è ambizioso: raggiungere il podio al Giro d’Italia. Questa fase di transizione rappresenta un passo importante nel suo percorso, segnato da impegno e volontà di crescere nel mondo del ciclismo professionistico.

Roma, 21 gennaio 2026 - Cambio di squadra e anche di cognome: quest'anno Derek Gee correrà con la Lidl-Trek e lo farà con il doppio cognome di Gee-West dopo il matrimonio. Il divorzio c'era già stato, e anche piuttosto turbolento, con l'allora Israel-Premier Tech (oggi NSN Cycling Team ), al punto da aver concluso la sua stagione precedente con largo anticipo e da lasciare, quindi, degli interrogativi sul suo attuale stato di forma. Ci pensa lo stesso canadese a provare a fugare i dubbi sulle sue condizioni e sulle sue conseguenti ambizioni. Le dichiarazioni di Gee-West. Ai microfoni di Feltet il classe '97 ha ripercorso quella per lui è stata un'estate senza gare, se si fa eccezione per i campionati nazionali, chiusi con una vittoria (ricordata da una maglia che non a tutti è piaciuta al punto da poter essere cambiata a breve) e un secondo posto: a parte questi due, l'ultimo giorno in gruppo di Gee-West è stato in occasione della tappa finale del Giro d'Italia 2025, concluso al quarto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Giro d'Italia 2026, anche Gee e Poole al viaIl Giro d’Italia 2026 si arricchisce di nuovi protagonisti, tra cui Derek Gee e Max Poole, considerati outsider in questa edizione.

