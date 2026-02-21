Orario e Risultati Live del Match Leigh Wood vs Josh Warrington

Sabato sera a Nottingham, Leigh Wood e Josh Warrington si sfidano in una rivincita molto attesa, trasmessa in diretta da DAZN. La partita ha attirato numerosi tifosi, curiosi di scoprire chi uscirà vincitore dopo l’ultimo confronto. I due pugili, entrambi ex campioni, si affrontano in un match che promette emozioni forti e colpi decisivi. L’evento si svolge in un’arena piena di spettatori pronti a seguire ogni momento.

© Mondosport24.com - Orario e Risultati Live del Match Leigh Wood vs. Josh Warrington

La serata di sabato a Nottingham propone una rivincita attesa tra due ex campioni, con la manifestazione trasmessa in diretta da DAZN. L’incontro mette in palio motivazioni sportive precise: entrambi hanno attraversato fasi di crisi e criticità, ma tornano sul ring con la necessità di ritrovare la via del successo per restare nel circuito dei titoli mondiali. L’evento si articola su un finale di programma che comprende un parterre di match di sostanza, offrendo agli appassionati una panoramica completa delle dinamiche della categoria superiore. Il confronto è fissato per sabato 21 febbraio e si svolge al Motorpoint Arena di Nottingham. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leigh Wood punta a fermare Josh Warrington di a NottinghamLeigh Wood scende sul ring a Nottingham per affrontare Josh Warrington, deciso a conquistare nuovamente il titolo e a mettere fine alla serie di successi dell’avversario. Josh Warrington si sente ringiovanito dopo la sfida con WoodJosh Warrington si sente più energico dopo aver affrontato Wood in un rematch molto atteso. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fontana, un'altra finale con la staffetta nei 3000; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata; Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; Short track: Arianna Fontana argento nei 500!!. Boss Fight contro Sophia Leigh, Tomb Raider III. Una delle mie preferite di sempre! #laracroft #tr3 #laracroft #sophialeigh - facebook.com facebook