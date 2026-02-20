Josh Warrington si sente ringiovanito dopo la sfida con Wood

Josh Warrington si sente più energico dopo aver affrontato Wood in un rematch molto atteso. La sfida ha riacceso l’interesse per il suo stile aggressivo e la volontà di riprendersi dalla recente sconfitta. Dopo il combattimento, il pugile ha dichiarato di aver ritrovato entusiasmo e determinazione. La gara si è svolta in una arena piena di tifosi, che hanno assistito a uno spettacolo intenso e combattuto fino all’ultimo round.

Nel contesto di un rematch molto atteso, il peso piuma torna al centro dell’attenzione con una dinamica carica di programmazione e tradizione. Josh Warrington arriva al weigh-in di Nottingham accompagnato da una rinnovata sensazione di prontezza, sostenuta da una condizione fisica che la sua squadra indica come segno evidente di urgenza e determinazione. In questa cornice, l’ex campione espone una volontà ferma di riscattare una prestazione superiore, preparandosi a scendere sul ring con un piano chiaro per fronteggiare Leigh Wood dall’inizio alla fine del combattimento. la determinazione è al massimo e la concentrazione è totale, elementi che Warrington descrive come parte integrante della sua condizione per la serata.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Josh Warrington si sente ringiovanito dopo la sfida con Wood Josh Warrington rivela le incertezze sulla carriera prima della rivincita con WoodJosh Warrington ha annunciato di avere dubbi sulla sua carriera prima della rivincita con Leigh Wood, che si terrà tra due settimane. Leigh Wood punta a fermare Josh Warrington di a NottinghamLeigh Wood scende sul ring a Nottingham per affrontare Josh Warrington, deciso a conquistare nuovamente il titolo e a mettere fine alla serie di successi dell’avversario.