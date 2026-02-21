Ong gli effetti della sentenza | verso una pioggia di risarcimenti

La sentenza di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano deve pagare 76mila euro alla Ong SeaWatch, dopo il blocco della nave di Carola Rackete nel 2019. Ora, altre organizzazioni non governative potrebbero chiedere risarcimenti simili, sfruttando questa decisione come precedente. La decisione apre la porta a possibili richieste di indennizzo, creando incertezza sulle future azioni delle Ong impegnate nel salvataggio in mare. La questione potrebbe influenzare le prossime mosse delle associazioni coinvolte.

Adesso il rischio è quello di un effetto domino. Con le altre Ong impegnate nel braccio di ferro con l’Italia che forti della pronuncia di un tribunale sul “fermo illegittimo” potrebbero avanzare una richiesta di risarcimento agitando la sentenza della corte civile di Palermo, che ha condannato lo Stato italiano a versare 76mila euro alla tedesca SeaWatch dopo il blocco della nave di Carola Rackete del 2019. Per dire: è ipotizzabile che sia pronta al contenzioso, con tutto ciò che ne consegue, Sos Humanity per il fermo di 60 giorni e la multa di 10mila comminate alla loro “nave di soccorso” Humanity 1, che la scorsa settimana aveva attraccato a Trapani.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Case popolari, l’Amministrazione di Arezzo analizza gli effetti della sentenza sulla legge regionaleArezzo, 15 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Arezzo ha avviato un’analisi approfondita sugli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale relativa alla Legge Regionale n.

