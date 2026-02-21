‘Omicida non espulso’ rigettata richiesta di responsabilità civile per il Viminale

Akbahue Innocent, 37enne proveniente dallo Zimbabwe, ha ucciso un pasticciere con un colpo di coltello. La sua espulsione, già eseguita sei volte, non ha impedito il nuovo arresto per omicidio. Il Viminale aveva chiesto di essere ritenuto responsabile, ma la richiesta è stata respinta. Innocent si trovava in Italia senza permesso e aveva già avuto problemi con la legge in passato. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione dei migranti irregolari.

CATANIA, 20 FEB – La Corte d'assise di Catania ha rigettato l'istanza di citare il ministero dell'Interno come responsabile civile nel processo sull'omicidio di Santo Re. I giudici hanno detto no alla richiesta degli avvocati Alessandro Coco e Salvatore Leotta, che assistono la vedova e i familiari del pasticciere ucciso da un parcheggiatore abusivo. Per i giudici, come riporta il sito lasicilia.it, "la responsabilità della pubblica amministrazione non trova alcuna copertura" normativa. Al centro del ricorso c'era la teoria secondo la quale se Akbahue Innocent, 37enne dello Zimbawe, immigrato irregolare in Italia, fosse stato espulso, il pasticcere non sarebbe stato ucciso con sei coltellate il 30 maggio 2025 davanti al bar Quaranta, in piazza Mancini Battaglia, sul lungomare Ognina, dove la vittima lavorava.