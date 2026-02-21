Olimpiadi urlo Italia | due azzurri in finale a caccia di medaglie

Il nome Italia si lega a un grande risultato: due atleti azzurri raggiungono la finale in cerca di medaglie. La causa è la loro preparazione e determinazione, che hanno portato a performance sorprendenti. Il pubblico segue con entusiasmo l’evento, mentre le gare si avvicinano alle fasi decisive. Sono dieci le medaglie d’oro in palio, e lo spettacolo promette emozioni forti fino all’ultimo istante. La competizione resta aperta fino alla fine.

© Thesocialpost.it - Olimpiadi, urlo Italia: due azzurri in finale a caccia di medaglie

Dieci medaglie d’oro in palio in un sabato che promette spettacolo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il 15° e penultimo giorno di gare accende i riflettori su sci freestyle e bob a quattro al mattino, prima delle grandi finali che scandiranno l’intera giornata olimpica. Il programma è ricchissimo: dalla 50 km di sci di fondo allo ski cross maschile, passando per la staffetta mista di sci alpinismo all’ora di pranzo. Nel pomeriggio spazio alla mass start femminile di biathlon, al bob a due femminile e alla finale del curling maschile. In serata, medaglie nell’halfpipe maschile e nel pattinaggio artistico, oltre alla finale per il bronzo dell’hockey ghiaccio tra Slovacchia e Finlandia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Olimpiadi 2026, discesa libera a Bormio: azzurri a caccia di medaglie – La direttaQuesta mattina a Bormio si sono svolte le prove di discesa libera in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Olimpiadi Milano Cortina azzurri in gara: alle 20:12 ultima possibilità di medaglie per l’ItaliaQuesta sera alle 20:12, gli atleti italiani avranno l’ultima occasione di conquistare medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Domenica da urlo alle Olimpiadi: bis di Brignone, Vittozzi d’oro nel biathlon; Milano-Cortina, numeri da urlo alle Olimpiadi: 2 italiani su 3 davanti davanti alla tv; La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali del 16 febbraio 2026:; LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: ARGENTO DA URLO! Moioli e Sommariva incantano, oro Gran Bretagna. Milano-Cortina, numeri da urlo alle Olimpiadi: 2 italiani su 3 davanti davanti alla tvQuesti Giochi Invernali stanno ottenendo un successo clamoroso. I tre precedenti messi insieme non reggono il confronto ... tuttosport.com Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 27Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Milano-Cortina, numeri da urlo alle Olimpiadi: 2 italiani su 3 davanti davanti alla tv - facebook.com facebook Olimpiadi - Short track. Confortola, la degna erede di super Fontana: nei 3.000 è un argento che profuma davvero d’impresa x.com