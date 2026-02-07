Olimpiadi 2026 discesa libera a Bormio | azzurri a caccia di medaglie – La diretta

Questa mattina a Bormio si sono svolte le prove di discesa libera in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Gli atleti italiani sperano di conquistare medaglie e di portare a casa risultati importanti. La gara ha visto protagonisti gli azzurri, che si sono impegnati in pista sotto gli occhi di tanti appassionati. La giornata è stata decisiva per capire chi potrà puntare al podio tra gli sciatori italiani.

Giornata di possibili medaglie per gli atleti azzurri, protagonisti delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Questa mattina occhi puntati su Dominik Paris e Giovanni Franzoni nella discesa libera maschile, in corso a Bormio. Impegnati nella stessa specialità anche Florian Schieder e Mattia Casse. Nel pomeriggio, invece, tocca a Francesca Lollobrigida, pronta a dare spettacolo al Milano Speed Skating Stadium nei 3000 metri femminili di pattinaggio di velocità. IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI 7 FEBBRAIO

