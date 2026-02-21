Olimpiadi terribile incidente per la campionessa | il volto ridotto così

Durante una gara di short track alle Olimpiadi, una caduta improvvisa ha provocato gravi ferite al volto di una delle atlete, che si è scontrata con un’altra concorrente. La collisione è avvenuta mentre le atlete si sfidavano nella sesta manche dei quarti di finale sui 1500 metri. L’incidente ha causato scompiglio tra i partecipanti e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La campionessa è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Olimpiadi, terribile incidente per la campionessa: il volto ridotto così. Attimi di forte tensione durante la prova femminile dei 1500 metri di short track, quando una caduta ad alta velocità ha coinvolto tre atlete nel corso della sesta manche dei quarti. La dinamica, avvenuta nelle fasi finali, ha imposto l'interruzione dell'azione per consentire l'intervento dei soccorsi. Al centro dell'episodio la pattinatrice polacca Kamila Sellier, che si trovava nelle posizioni di testa mentre il gruppo entrava nel tratto più delicato della gara. Nel contatto è rimasta coinvolta anche l'italiana Arianna Fontana.