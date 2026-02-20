Olimpiadi terribile incidente nella finale | la scena tremenda

Durante la finale di short track femminile, un grave incidente ha coinvolto tre atlete, tutte finite a terra dopo un forte impatto. La gara si è fermata bruscamente, lasciando il pubblico in silenzio e la pista ricoperta di tensione. La collisione si è verificata durante la sesta manche dei quarti di finale, quando le velocità elevate hanno reso difficile evitare gli scontri. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra gli spettatori presenti.

Un brivido lungo la pista, poi il silenzio e la paura. Nello short track femminile dei 1500 metri, la sesta manche dei quarti si è trasformata in pochi istanti in una scena da incubo, con tre atlete finite a terra dopo uno scontro ad alta velocità. Al centro dell’azione c’era Kamila Sellier, pattinatrice polacca, partita con grande ritmo e nelle posizioni di testa, mentre il gruppo entrava nella fase più delicata della prova. Tutto è accaduto nelle battute conclusive, quando la gara si è spezzata all’improvviso. L’americana Santos-Griswold, nel tentativo di guadagnare spazio, ha provocato una carambola che ha travolto le avversarie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Incidente spaventoso in Italia, il medico si cala dall’elicottero. Scena tremenda, traffico in tiltUn incidente grave si è verificato questa mattina sulla Statale 131, vicino a Santa Cristina, nel Comune di Paulilatino. Terribile incidente ferroviario, la scena agghiaccianteUn grave incidente ferroviario si è verificato in una zona nota per la presenza di fauna selvatica. Caduta TERRIBILE in discesa per VONN poco dopo la partenza. Arriva l'ELICOTTERO | #MilanoCortina2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vonn, il primo soccorritore in pista: Intervenuti subito, l'abbiamo tranquillizzata; I messaggi a Lindsey Vonn dopo l'infortunio alle Olimpiadi: i fiori di Stefani, la foto di Sinner, il post di Schwarzenegger. Non c'è grandezza senza fallimento; Olimpiadi invernali 2026, oro Lollobrigida e Brignone. Fontana argento nei 500 metri; Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta alle Olimpiadi, il chirurgo: Tre interventi, paziente esemplare. Milano Cortina, terribile caduta nell’halfpipe per la stella Finley Melville Ives. Cos’è successo alle Olimpiadi(Adnkronos) - Terribile incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante le qualificazioni dell'halfpipe maschile a Livigno. Oggi, venerdì 20 febbraio, il ... vicenzareport.it Perde il controllo, cade violentemente e batte collo e testa: terribile incidente per Finley Melville IvesIl campione neozelandese di snowboard, favorito per la vittoria finale, ha battuto violentemente testa e collo durante la qualificazione dell'halfpipe a Livigno ... ilfattoquotidiano.it Terribile incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante le qualificazioni dell'halfpipe maschile a Livigno. Il campione neozelandese Finley Melville Ives, tra i favoriti per una medaglia, è caduto in maniera violenta sulla neve, perdendo il controllo della su - facebook.com facebook Lindsay Vonn torna negli USA dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi: il video del rientro a casa x.com