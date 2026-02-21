Olimpiadi shock Rai | chiesto di evitare l’equipaggio israeliano

La Rai ha chiesto di evitare la presenza dell'equipaggio israeliano durante le Olimpiadi, provocando polemiche tra gli spettatori. La decisione, presa per motivi ancora non chiariti, ha causato reazioni di sdegno sui social e tra gli atleti. Un commento fuori luogo di un commentatore ha ulteriormente alimentato la tensione, riaccendendo il dibattito sull’antisemitismo nello sport. La vicenda si è sviluppata nel contesto di una competizione internazionale molto seguita.

Olimpiadi, l’ombra dell’antisemitismo sulla Rai: un commento fuori luogo oscura la gara di bob e riaccende il dibattito. Un’ombra si è proiettata sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 a seguito di un episodio di potenziale discriminazione avvenuto durante una diretta televisiva. Un commento inopportuno, captato durante la trasmissione della gara di bob a 4 su Rai 2, ha suggerito di non concentrarsi sull’equipaggio israeliano, scatenando un’ondata di indignazione, richieste di chiarimenti e un acceso dibattito sulla necessità di vigilanza contro ogni forma di pregiudizio. L’incidente si è verificato in apertura di collegamento, prima che il telecronista introducesse ufficialmente la competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu Olimpiadi 2026, fuorionda Rai 2 prima di gara bob: “Evitiamo equipaggio Israele”Durante la trasmissione di Rai 2 prima della gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è sentito un commento inaspettato. Olimpiadi, la decisione shock della Rai: “Tu proprio no!”. Cosa succedeLa Rai ha deciso di non far più condurre la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali, provocando stupore tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: censurato dalla Rai l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci?; Caso Petrecca (Rai Sport): una ‘Palla Avvelenata’ che la Pallavolo ha schiacciato con ironia. Olimpiadi shock, la campionessa vola e resta a terra immobile: barella in pista - facebook.com facebook "Olimpiadi, Italia da record"; "'Paramafiosi': Nordio shock contro il Csm": i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. x.com