Olimpiadi 2026 Pellegrino influenzato rinuncia alla 50 km – La diretta
Federico Pellegrino si è ritrovato a rinunciare alla gara di fondo dei 50 km alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver contratto un forte stato influenzale. La sua assenza si aggiunge a una giornata già difficile per gli atleti italiani, che affrontano condizioni meteorologiche avverse e un percorso impegnativo a Lago di Tesero. La sua decisione ha colpito gli organizzatori e gli appassionati di sport di tutta Italia. La competizione continua senza il favorito.
Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata inizia con una brutta notizia per gli azzurri: “F ederico Pellegrino, vittima di uno stato influenzale, non prenderà parte oggi alla 50 km maschile di fondo in programma a Lago di Tesero”. Lo ha comunicato la Fisi. Gli azzurri in gara saranno dunque gli eredi del veterano valdostano, Elia Barp e Simone Daprà. “Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa, ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo: insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50 km, la gara regina dell’endurance olimpico.🔗 Leggi su Lapresse.it
LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo per la storia, Pellegrino influenzatoKlaebo cerca di scrivere la storia vincendo i 50 km di sci di fondo alle Olimpiadi, mentre Pellegrino non parte a causa di un attacco influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore.
LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Barp nel gruppo di testa dopo i primi 10 km, Pellegrino non è al viaOggi, nella gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, Barp si trova tra i leader dopo i primi 10 km, mentre Pellegrino non partecipa alla competizione.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, Pellegrino influenzato: non gareggia nella mass start di fondo; Federico Pellegrino, niente congedo con i tifosi: salta la 50 km delle Olimpiadi; Olimpiadi 2026 in diretta: Deromedis nello ski cross, la 50 km di fondo senza Federico Pellegrino; poi tornano lo sci alpinismo e Vittozzi e Wierer nel biathlon; Sci di fondo – Milano Cortina 2026: influenzato, Federico Pellegrino rinuncia alla 50km.
LIVE Olimpiadi: in corso la 50 km di fondo, Pellegrino influenzato rinuncia: Straziante12.35 Sci freestyle: Ski cross uomini, quarti di finale (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech) 12.54 Sci freestyle: Ski cross uomini, semifinali (ev. Simone Deromedis, ... gazzetta.it
Il saluto amaro di Pellegrino dopo aver dovuto dire no alla 50 km: Mi ci vorrà tempo per digerire questa delusioneLa lettera aperta del fuoriclasse azzurro, che ha chiuso le sue avventure olimpiche con quattro medaglie (due ottenute a Lago di Tesero in questa edizione), influenzato e ... neveitalia.it
Olimpiadi, al via la 50 km di fondo. Niente gara per Pellegrino: ha l’influenza ilsole24ore.com/art/olimpiadi-… x.com
Olimpiadi, Argento da brividi per l'Italia dallo short track, Sighel fuori https://www.lavocedelnordest.eu/olimpiadi-da-spettacolo-in-trentino-barp-pellegrino-bronzo-nella-sprint-biathlon-donne-francia-al-top/ Il quartetto azzurro è secondo, la premier tifosa special - facebook.com facebook