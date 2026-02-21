Olimpiadi 2026 Pellegrino influenzato rinuncia alla 50 km – La diretta

Federico Pellegrino si è ritrovato a rinunciare alla gara di fondo dei 50 km alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver contratto un forte stato influenzale. La sua assenza si aggiunge a una giornata già difficile per gli atleti italiani, che affrontano condizioni meteorologiche avverse e un percorso impegnativo a Lago di Tesero. La sua decisione ha colpito gli organizzatori e gli appassionati di sport di tutta Italia. La competizione continua senza il favorito.

Penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata inizia con una brutta notizia per gli azzurri: "F ederico Pellegrino, vittima di uno stato influenzale, non prenderà parte oggi alla 50 km maschile di fondo in programma a Lago di Tesero". Lo ha comunicato la Fisi. Gli azzurri in gara saranno dunque gli eredi del veterano valdostano, Elia Barp e Simone Daprà. "Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa, ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo: insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50 km, la gara regina dell'endurance olimpico.