Pietro Orlandi interviene sulla vicenda di Laura Casagrande, suggerendo che potrebbe essere stata manipolata e minacciata per mantenere il silenzio. Sottolinea l’importanza di conoscere la verità e invita a condividere le informazioni che potrebbero far luce sui fatti. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di approfondire le responsabilità e di fare chiarezza su quanto accaduto.

“C’è stata sicuramente una persona che ha fatto da gancio tra Emanuela e le persone che l’hanno rapita. Se è lei, a 14 anni non può averlo fatto in cattiva fede e cosciente di quello che sarebbe successo. Ma potrebbe essere stata usata e poi minacciata al silenzio ”: così Pietro Orlandi ieri alle telecamere di Rainews24, dopo il colpo di scena inatteso sull’ iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande, amica della cittadina vaticana misteriosamente scomparsa il 22 giugno del 1983. La Casagrande era allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela: l’istituto “Ludovico da Victoria” a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Laura Casagrande? Potrebbe essere stata usata e poi minacciata al silenzio. E’ arrivato il momento di raccontare quello che sa”: parla Pietro Orlandi

Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, perché Laura Casagrande è stata indagata: nei suoi racconti 19 “vuoti di memoria”

Leggi anche: Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi: chi è l’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, e perché è indagata

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caso Orlandi, le 19 amnesie di Laura Casagrande. Così la compagna di musica è stata indagata: «Sì, ebbi paura. Andai per due mesi in un luogo segreto in Umbria»; Scomparsa di Emanuela Orlandi: chi è Laura Casagrande, compagna della scuola di musica indagata per false informazioni; Emanuela Orlandi, indagata Laura Casagrande: false informazioni al pm. Il fratello Pietro: «La procura lavora con serietà»; Caso Orlandi, il fratello Pietro: “Laura Casagrande tra le ultime a vedere Emanuela, bene l’indagine”.

Caso Orlandi: chi è Laura Casagrande e perché, dopo 42 anni, è indagata? Le tre versioni contrastanti dell’ultima amica che ha visto Emanuela e i sospetti degli inquirenti - La Procura di Roma, che sta rivalutando la pista familiare nelle indagini (eterne) sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ha is ... mowmag.com