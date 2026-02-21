Nuovo test per l’Europa Fabregas altra rivoluzione

Cesc Fabregas ha segnato un gol decisivo che ha cambiato il risultato della partita, causando polemiche tra i tifosi. La squadra, appena uscita dalla sfida contro il Milan e il Como, si prepara ora a affrontare la Juventus a Torino alle 15. La partita di oggi rappresenta un nuovo banco di prova per i lariani, che cercano di migliorare la loro posizione in campionato. I tifosi sono ansiosi di vedere come reagiranno i giocatori sul campo.

Neanche il tempo di archiviare Milan-Como (e gli strascichi polemici) ed è già tempo di tornare in campo per i lariani, oggi alle 15 a Torino, contro la Juventus. Una sfida importante per i comaschi che lottano per prendersi l'Europa e che, con una vittoria, possono avvicinare i bianconeri, quinti con 4 punti in più. Le due squadre sono reduci da sfide a San Siro roventi, il Como contro il rossoneri e la Juve contro l'Inter, anche per le dubbie decisioni arbitrali. Doveri è stato designato a dirigere la partita, nella speranza di non far nascere nuove polemiche. Niente conferenza stampa pre- partita per Fabregas.