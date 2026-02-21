Nuovo blitz della polizia municipale in centro controllati 13 mezzi merci

La polizia municipale ha effettuato un nuovo blitz nel centro storico, motivato dall’aumento dei controlli su veicoli commerciali. Questa mattina, agenti di diverse unità hanno fermato 13 mezzi in piazza San Giovanni, verificando documenti e condizioni di sicurezza. L’operazione mira a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione e sulla sicurezza stradale. I controlli continueranno nei prossimi giorni per monitorare il traffico commerciale in zona.

Agenti in azione in piazza San Giovanni. L'assessore Giorgio: "Andiamo avanti con i controlli nel cuore della città con presidi e presenza costante" Raffica di controlli della polizia municipale nel centro storico. Questa mattina gli agenti dell'autoreparto e della zona centrale hanno allestito un posto di controllo in piazza San Giovanni, concentrandosi ancora sui veicoli adibiti al trasporto merci. Nel mirino, in particolare, il rispetto delle normative relative al carico e alla massa complessiva dei mezzi impiegati quotidianamente per il rifornimento delle attività commerciali del centro. In totale sono stati controllati 13 veicoli: per 5 di questi sono emerse irregolarità, con altrettante sanzioni amministrative.

